Medici in piazza a Roma | “Salviamo il Servizio sanitario nazionale”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – La pioggia e il freddo non hanno fermato ideldallo scendere ina difesa della sanità pubblica. In tanti stanno presiedendo, con fischietti e bandiere dei rispettivi sindacati,Santi Apostoli. ‘il nostro Ssn, vi siete già dimenticati di noi’ è lo slogan principale, ma i, tanti i giovani dottori, hanno portato anche un albero di Natale che al posto delle palle decorative è addobbato con i camici bianchi. “Domani ci sarà un incontro preliminare con il ministro Schillaci, il primo ci auguriamo di tanti, dove si comprenda che non solo ima i cittadini hanno bisogno del Ssn pubblico. Nella Manovra non c’è un euro per la sanità, occorre un modello ...

'Siamo inper 'ringraziare' chi ci ha portato nelle condizioni di sfascio della sanità pubblica e chi non ha voluto fare assumere personale medico. E nei pronto soccorso si scoppia'. Lo ha detto il ...La pioggia e il freddo non hanno fermato idel Servizio sanitario dallo scendere ina Roma a difesa della sanità pubblica. In tanti stanno presiedendo, con fischietti e bandiere dei rispettivi sindacati,Santi Apostoli. '...Riascolta Medici in piazza e a lume di candela contro la manovra di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Centinaia di medici e veterinari, con bandiere e fischietti, stanno manifestando in piazza Santi Apostoli, a Roma, in difesa della sanità pubblica. (ANSA) ...