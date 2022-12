MasterChef Italia 12 da stasera su Sky Uno | cosa c’è da sapere sulla nuova stagione

Leggi su screenworld

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Al viasu Sky Uno alle 21:15 – in streaming su NOW –12,edizione dello show culinario più amato al mondo. Riaprono le cucine del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy e lo fanno con una giuria affiatatissima. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli tornano, per il quarto anno consecutivo, per eleggere il nuovo, migliore chef amatoriale d’. Titolo che un anno fa è stato vinto da Tracy Eboigbodin, nata in Nigeria ma veronese d’adozione. Al centro dei primi due episodi – oggi, giovedì 15 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW – i Live Cooking, la prima occasione per i futuri concorrenti per far conoscere se stessi e la loro idea di cucina. Chi otterrà tre sì da ...