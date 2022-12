Marocco-Francia | caos in strada Montpellier choc | come hanno ucciso questo ragazzino | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un adolescente di 14 anni ha perso la vita ieri sera adopo essere stato travolto da un'auto al termine della partita dei Mondiali di calcio tra. Lo ha reso noto la prefettura con un comunicato. Il conducente del mezzo è scappato subito dopo e "il veicolo è stato ritrovato a prossimità dei luoghi dell'incidente e posto sotto sequestro", si legge nella nota. Il ragazzo è morto subito dopo essere arrivato in ospedale. E' l'episodio più drammatico di una notte di scontri e tensioni tra tifosi in piazza, per una partita considerata dalle autorità a fortissimo rischio per l'ordine pubblico. Dopo il fischio finale del match che ha visto lavincere 2-0 e raggiungere la finale contro l'Argentina, in diverse zone del paese si sono verificati episodi di violenza in ...