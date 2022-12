Marocco | Amrabat saluta i tifosi | “Abbiamo fatto di tutto per raggiungere la finale per voi”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sofyane, centrocampista della Fiorentina e delha voluto ringraziare idopo l’uscita dal Mondiale in semi. “Voglio ringraziare tutti i nostriinil mondo per il fantastico supporto!diperlaper voi. Di gran lunga i migliori sostenitori di questa Coppa del Mondo”, scrive in un post su Instagram. SportFace.

Viola News

