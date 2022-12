(Di giovedì 15 dicembre 2022) Gli Stati Uniti non potranno sottrarsi allatà per ledi, compreso il lancio di missiliobiettivi russi. Lo ha affermato in un briefing la portavoce del ...

Lo ha affermato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo,, come riporta Tass. "Washington, divenuta praticamente parte del conflitto, non potrà sottrarsi al ...Non a caso la proposta di Parolin è stata respinta al mittente dalla portavoce del ministero degli Esteri, che ha commentato: "Temo che i fratelli ceceni e buriati, oltre a me, non ... Maria Zakharova contro gli Usa: “Responsabili delle azioni terroristiche Kiev” 15 Dicembre 2022 - 10.54 E’ «lontano dalla realtà» il piano di pace presentato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per uscire dalla crisi. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri rus ...Mosca accusa Kiev di terrorismo e avverte gli Usa: con i Patriot gli Stati Uniti saranno "direttamente coinvolti" nel conflitto. Nuova giornata di tensioni, ...