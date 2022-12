Mare | Musumeci | ‘abbiamo disponibilità finanziaria per Cipom | pronti da gennaio’

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo ricevuto laper il(Comitato interministeriale per le politiche del– ndr). Da qualche giorno stiamo lavorando perché lo si possa rendere il più possibile rappresentativo non soltanto con i soggetti istituzionali ma anche con i soggetti privati” in corso di individuazione. Così risponde all’Adnkronos il ministro per la Protezione civile e le politiche del, Nello, a margine delle celebrazioni del decennale di Fratelli d’Italia. “La prima riunione la terremo dopo la manovra, a gennaio e cominceremo a lavorare con un ordine del giorno fitto e particolarmente consistente attorno alle filiere del sistema. Mettere assieme dicasteri attorno a un tavolo per affrontare ...

Adnkronos

Nello, Ministro del, dell'On. Daniela Santanchè, Ministra del Turismo, del Sen. Alessandro Morelli, Sottosegretario alla PdC per la programmazione economica, l'On. Salvatore Deidda, ...... con gli interventi di Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Nello, Ministro del, Daniela Garnero Santanchè, Ministra del Turismo, Alessandro Morelli, ... Musumeci, 'dovrò confrontarmi con tutta filiera del mare' Il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci ha espresso la sua agenda per l'anno che verrà.Il 2022 anno di grandi soddisfazioni per l’industria nautica italiana: uno yacht su due è prodotto in Italia. Il Salone nautico di Genova prorogato fino al 2034. Il ministro del Turismo Santanchè: «Il ...