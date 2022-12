Marcolini Malta | è UFFICIALE il nuovo ct della Nazionale | i dettagli

(Di giovedì 15 dicembre 2022)il ruolo che l’ex centrocampista assumerà. Tutti isull’accordo con la Federazione maltese Micheleè ufficialmente ilcommissario tecnicomaltese, che lo ha ufficializzato in queste ore. L’ex centrocampista sostituirà il conDevis Mangia, che ad ottobre si era dimesso dal suo incarico. Per lui, che sarà anche responsabile del progetto tecnico lanciato tre anni fa, contratto fino a fine 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

