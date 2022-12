Maradona o Messi? Ottavio Bianchi | “Sono il Mozart e il Beethoven del calcio”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “In questi giorni si fanno tanti paragoni tra, avendo vissuto con Diegodi parte ma credo che siano entrambi nell’Olimpo del, dei fuoriclasse assoluti per cui è impossibile fare paragoni. E’ come dire se è meglio”. Parla così all’Adnkronos dei due numeri 10 dell’argentina l’ex allenatoreche con il ‘Pibe de oro’ vinse il primo storico scudetto del Napoli nella stagione 1986/87. “Come analogie vedo, oltre al fatto di essere entrambi argentini, cheentrambi sinistri, non con un grande fisico ma di grande classe e intelligenza calcistica. Nelmediocre di oggi le giocate del singoloimportanti, ci ...

... finale di Qatar 2022, sarà anche l'ultimo atto della carriera internazionale di Lionel, che sogna di chiudere con la conquista del mondiale per eguagliare il mito di Diego Armando. ......giudicato eccessivo - nel commentare le gesta dell'adorato Lionele dell'Albiceleste. E proprio quando la Pulce ha la possibilità di alzare la cielo la coppa del mondo come Diego, ... Da Maradona a Baggio: Messi, il suo popolo, i suoi “10” Il ct ha buttato giù qualche muro e portato luce in uno spogliatoio che s’era incupito nel corso degli anni. Come Mess ...Non sarà Lele Adani a commentare la finale dei mondiali di calcio in Qatar tra Argentina e Francia. Le telecronache sulla Rai dell'ex ...