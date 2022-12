Manovra | sì dell’Europa | critiche su fisco e contante «Non in linea» Germania e Olanda Ecco come cambierà la legge di bilancio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La Commissione ha dato un sostanziale via libera a 10 Paesi, tra cui l’Italia; non inle manovre di, Olanda e Austria. La maggioranza che sostiene il governo di Giorgia Meloni diserta la commissione, il Pd la occupa

La Capogruppo di Cristina Guarda (Verde) in sede di ... successiva,emendativa, con particolare riferimento alla ... del riuso'acqua per far fronte ai fenomeni siccitosi, di rilancio ......della Commissione europea sulla prima e frettolosa... Conia la tesi che "ci vuole più Italia ine non piùin ...sarebbe fermare le partenze e difendere i confini esterni'...