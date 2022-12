Manovra | rispunta la proroga del Superbonus fino a fine anno Il reddito di cittadinanza torna nel mirino | possibile riduzione a 7 mesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Si riaprono i giochi per ladel. La possibilità di estendere al 31 dicembre i termini per usufruire dell’agevolazione piena, che sembrava ormai accantonata, vedrà la luce in. La soluzione in extremis è stata confermata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nonostante 24 ore prima fossero invece circolate indiscrezioni opposte. La condizione è però che le delibere condominiali siano state approvate entro l’11 novembre. Sul nodo dei crediti incagliati, invece, la strada individuata è nel dl Aiuti quater e punta sulla garanzia di Sace, con la possibilità di una cessione in più per banche e assicurazioni. Intanto ildineldella maggioranza. E’ lo stesso relatore della, Roberto ...