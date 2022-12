Manovra promossa da Ue | ma nodi restano Le opposizioni | caos vergognoso Polemica sul Mes

(Di giovedì 15 dicembre 2022) - Sul Fondo salva - Sati il ministro Giorgetti passa la parola al Parlamento. Il Terzo Polo incalza: dire no è contro l'interesse del paese, per la sanità serve come il pane

La protesta è partita lunedì 12 dicembre ,da Cgil e Uil con manifestazioni e scioperi organizzati a livello regionale "per cambiare unasbagliata e contro il lavoro' e per ... Meloni, 'la manovra promossa dall'Ue, il Parlamento sia veloce' In centinaia in piazza Alessandrini. Alta percentuale di adesione allo sciopero generale. PESCARA – "Contro una legge di Bilancio iniqua, che accresce povertà e disuguaglianze, ...(Teleborsa) - Domani, venerdì 16 dicembre, ultima giornata dello sciopero generale promossa da Cgil e Uil che colpirà in 11 Regioni tutti i settori, dai trasporti alla sanità alle banche.