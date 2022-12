Manila Nazzaro miss Lato B perfetto | si gira e mostra le sue grazie

(Di giovedì 15 dicembre 2022)è una delle modelle più belle d’Italia e infatti ancora oggi ha saputo evidenziare sempre di più il suo splendore unico. VincereItalia è stato fin dalla notte dei tempi uno dei più grandi sogni al quale le più belle ragazze del Belpaese hanno sempre ambito, per questo motivo ci voleva uno splendore eccezionale come quello diper riuscire a vincere l’ultimo del secolo scorso. InstagramL’ultimainfatti non si scorsa mai e per chiudere nel miglior modo possibile il terzo millennio doveva presentarsi sul palco una delle donne più belle che si fossero mai viste nel palcoscenico e nel panorama nazionale. La stupendainfatti ha vinto l’edizione del 1999 e da quel momento in poi non si è più fermata ...

Novella 2000

A contestare l'ospitata dell'ex gieffina è stata la sua ex coinquilina, ai microfoni di Casa Pipol visto che le ha lanciato una stoccata : 'E' semplice andare a cantare l'Ave Maria in ...scaglia arco e frecce contro gli autori del GF Vip: la scelta di Alfonso Signorini finisce in un processo mediatico. L'ex Miss Italiaè recentemente tornata in auge sui ... Manila Nazzaro lancia dure critiche a Katia Ricciarelli: "Assurda e imbarazzante la sua presenza al GF Vip" La conduttrice radiofonica lancia una stoccata all'artista: "Ha cantato per il cachet" Nella puntata del reality che vede al timone Alfonso Signorini e ...Manila Nazzaro non si è proprio risparmiata quando ha commentato la partecipazione (per una sera), di Katia Ricciarelli al Gf Vip. La soprano di fama internazionale si è esibita ...