Manchester United | mercato bloccato da Wan Bissaka

Calciomercato.com

Commenta per primo Ilcontinua a seguire da vicino Denzel Dumfries . Secondo Sport , l'interessamento dei Red Devils sull'esterno olandese dell'Inter può aprire le porte al trasferimento di Diogo Dalot al ...E sommando tutto questo alla rescissione del contratto con ile al suo rendimento in campo, che continua a essere in calando, è sembrato un ulteriore mattone verso il tramonto della ... Manchester United, pronto l'assalto a Goncalo Ramos L’Inter vorrebbe trattenere il suo giocatore almeno fino a giugno, onde evitare stravolgimenti alla rosa di Simone Inzaghi. I londinesi, però, non sono l’unico top club sulle tracce dell’olandese: Bay ...Dalla Juventus al PSG, alcuni giocatori della finalissima Mondiale si conoscono molto bene: il loro club avrà sicuramente un Campione del Mondo.