Manchester United | 200 milioni per il mercato

Calciomercato.com

... ma soprattutto perché sulle sue tracce si erano mossi anche altri top club europei tra cui: Chelsea,City,e soprattutto Barcellona. Real Madrid, UFFICIALE l'acquisto di ...Seppur la strategia sia questa, secondo quanto riporta il Sun , Erik Ten Hag si aspetta che una promessa venga mantenuta: nuovi importanti fondi per rinforzare la rosa del. Il ... Manchester United, i piani di Ten Hag per gennaio A Cristiano Ronaldo, ormai single dopo la rottura della relazione con il Manchester United, non mancano le pretendenti: ce ne sarebbero ben cinque.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...