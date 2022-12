Maltempo in Toscana | nave rompe gli ormeggi a Livorno E l’Ombrone minaccia la piana fra Pistoia e Quarrata

LA NAZIONE

Domani ancoraUna nuova perturbazione, l'ultima della serie prima del ritorno dell'... con fenomeni localmente anche intensi e insistenti, soprattutto nelle zone interne dellae in ...2022 - 12 - 15 17:40:39, allerta meteo arancione nel nord perDa oggi pomeriggio, giovedì 15 dicembre, la sarà interessata da un'indata disoprattutto nella parte nord. La ... Maltempo Toscana, allerta meteo arancione fino a venerdì 16 dicembre. Le città interessate - Cronaca Torna il gelo e il maltempo sulla penisola italiana. La neve ha raggiunto tutto il Piemonte con nevicate significative fino a quote di pianura, fiocchi a Torino e strade statali bloccate ...Nel pomeriggio di oggi, 15 dicembre 2022, una nave ha rotto i cavi di ormeggio di prua e, spinta dal vento, si è intraversata fino a poggiarsi con la prua sull'adiacente Molo Italia. E' quanto reso no ...