Maltempo | allerta meteo in 8 regioni Le regioni e le città interessate

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ilcontinua a colpire l’Italia anche alle porte dell’inverno. La Protezione civile, infatti, ha diramato per venerdì 16 dicembre un’arancione per alcune aree di Emilia Romagna e Toscana. L’sarà invece gialla su altre zone di questee su Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Sardegna. L’avviso è collegato, a seconda dei casi, al rischio temporali e a quello idrogeologico e idraulico. Il quadrorologico previsto Per le prossime ore sono previste nuvole e scrosci sul Nordest, in particolare sul Friuli-Venezia Giulia. Sono previste alcune nevicate sui confini alpini e aree limitrofe. Le temperature massime saranno comprese fra i 6-7 gradi di Torino, Milano e Bologna e i 13° di Trieste. Al Centro Italia sono in arrivo nubi e piogge anche intense su ...

