Malore improvviso al lavoro in casa di riposo | Silvia muore a 46 anni | era già nonna

ilmessaggero.it

... figlia dell'amata figlia, aveva appena terminato il turno ed era tornata nel magazzino per riporre il carrello delle pulizie e compilare la scheda di giornata quando une letale ...in Toscana , dove un uomo muore in casa davanti gli occhi della moglie . La tragedia si è consumata a Livorno con un 75enne trovato senza vita dalla coniuge. Tutto è avvenuto nella ... Malore improvviso in casa, Lucia Damiano muore a 49 anni: era dottoressa del Pronto soccorso di Udine Il suo decesso, tanto improvviso quanto doloroso è stato classificato come morte per cause naturali, essendosi trattato di un malore. Il cordoglio Alla madre, al fratello, al marito ed alla figlia ...Il sessantenne alla guida della sua auto si era fermato in area di sosta forse proprio perché colto da malore (immagine generica d'archivio) ...