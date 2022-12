Mafia | traffico di droga tra Calabria e Sicilia | 31 arresti a Catania

(Di giovedì 15 dicembre 2022) commenta La polizia di, coordinata dalla locale Direzione distrettuale anti, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone. Sono ritenute affiliate all'...

Le indagini hanno consentito in particolare di documentare undi stupefacenti sull'asse Calabria - Sicilia.Sono ritenute affiliate all'associazione mafiosa 'Cappello - Bonaccorsi', a vario titolo indagate dei delitti di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata ale ...Eseguita dalla Polizia di Stato di Catania, coordinata dalla locale Dda, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone ritenute affiliate al clan mafioso 'Cappello - Bonaccorsi' (ANSA ...Le indagini, nell'ambito dell'operazione "Kynara", hanno consentito, in particolare, di documentare un traffico di stupefacenti sull'asse Calabria-Sicilia Blitz antimafia a Catania. La polizia di Stat ...