Mafia degli ormoni | la terrificante denuncia dell' ex transessuale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La sua storia era finita in prima pagina su tutti i grandi giornali del progressismo dieci anni fa: Christopher Beck, ex Rambo pluridecorato dei Navy SEAL americani, lasciò il corpo dei Marines nel 2013 dopo 21 annidi servizio e fece coming out come transgender, cambiando nome in Kristin Beck. Il suo volto era ovunque: perché era il primo marine americano a dichiararsi trans. Le sue ultime dichiarazioni, invece, non le troverete facilmente sulla stampa liberal americana e nemmeno su quella europea. Perché ha appena annunciato di aver interrotto la sua transizione sessuale e di aver ripreso il nome di Chris Beck, invitando gli americani ad «aprire gli occhi» su come i servizi che si occupano di transizione di genere in età evolutiva stiano danneggiando i bambini e dunque l'intera società. «Tutto quello che mi è successo negli ultimi dieci anni ha distrutto la mia vita. Non sono una ...