Maestra vede bimbo di 3 anni con pantaloni bagnati – quello che fa dopo fa infuriare la mamma

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tutti siamo stati bambini e tutti sappiamo quanto imbarazzante sia essere al centro dell’attenzione quando qualcuno nota qualcosa su di noi. Attirare l’attenzione su di sè è per un bambino una delle cose più difficili da affrontare. Anche le cose più piccole, alle quali non pensiamo, possono essere fonte di umiliazione per un. Non è sicuramente una passeggiata essere bambini o crescere. Si impara piano piano tutto e si scopre il mondo, e con questo che ci sono molte cose da prendere in considerazione. Ripensando a quel periodo, capisco benissimo quanto sia stato difficile per undi 3della provincia di Torino. Il, alunno della scuola dell’Infanzia Peter Pan di Chivasso, aveva solo 3, un’età delicatissima ed importante per gli sviluppi di crescita dei ...