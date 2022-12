Madelaine Petsch prima ambassador di Bamboo Underwear

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un altro anno volge al termine, ma il 2023 è più sostenibile per. L’attrice di Riverdale è stata scelta comedi, un brand che produrre biancheria intima con viscosa di bambù.è sempre più coinvolta nel mondo fashion. Dopo la partnership apprezzatissima sui social con Mane Addicts la cui campagna l’ha trasformata in una Barbie Mattel a dimensione naturale, l’attrice di Riverdale ha stretto accordi con un nuovo brand dall’impostazione green. Si tratta die l’ha scelta comedel marchio.. Crediti: Instagram/...

