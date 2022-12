Macron rivendica la scelta di assistere alla semifinale dei Mondiali nonostante il Qatargate | «Seguo sempre la nazionale»

(Di giovedì 15 dicembre 2022)lo scandalo che ha travolto il Qatar, presunto responsabile di manovre di corruzione per tirare dpropria parte alcuni membri del Parlamento europeo, il Paese del Golfo non ha perso tutti i suoi sostenitori tra i leader occidentali. Uno di questi sembra essere il presidente della Repubblica francese Emmanuel, che ieri si è recato nel Paese perdeidi calcio tra Francia e Marocco. «Sono andato quattro anni fa a seguire la Francia in Russia e ora sono di ritorno dal Qatar. Iola Francia e direi che i francesi fanno altrettanto. C’è stato molto dibattito negli ultimi giorni sul boicottaggio, ma amiamo la nostra, siamo fieri di lei, vogliamo che vinca e la seguiremo ...

Brigitte, première dame e soprattutto insegnante di liceo di Emmanuelnella vita pre - ... non aggiungiamo complessità a complessità, è una posizione culturale",la première dame. ...Leggi anche Più guerra meno pace, Biden,e il governo Meloni tirano dritto: armi a Kiev e ... sindacati e sanità la luna di miele è già finita Meloni torna con gli 'appunti'eil lavoro ...Lady Macron attacca il "neutro" nella lingua: "È una questione culturale, rappresento la maggioranza silenziosa del Paese" ...di Lorenzo Cremonesi, Paolo Foschi e Redazione Online Le notizie di mercoled 14 dicembre, in diretta. Bombe in mattinata su Kherson. Nella notte ancora raid sull'oblast di Sumy • La guerra in Ucraina ...