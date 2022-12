M5S | Conte a Palermo | selfie e “grazie per reddito di cittadinanza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Giuseppeoggi nel quartiere Zen diper incontrare le persone e ascoltare le storie di alcuni percettori didi. Per il leader del M5S strette di mano,, abbracci e una sola comune richiesta: mantenere ildiperché “qui lavoro non ce n’è”.arriva intorno alle 11.30, ha incontrato i giornalisti e poi fa una passeggiata per il mercato di via Einaudi, nel quartiere alla periferia nord di. Si ferma in alcune bancarelle, lo fermano i cittadini. “Qui abbiamo tutti votato per lei – gli dice una signora – come mai ha vinto la Meloni?”. Diverse pause pere strette di mano, poi l’ex premier entra in un giardino (pieno di spazzatura) ...