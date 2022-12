Lucy Boynton si tinge di rosso | nuovo hair look per Natale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Addio caschetto biondo e messy: ildiè lungo e(Ipa) Il momento perfetto per concedersi un colpo di testa? L’arrivo delle feste! Meglio se in pendant con il mood di stagione. Se per Ferragosto, ad esempio, ci concediamo spesso un taglio di capelli per far fronte al caldo e alla salsedine, ail cambioha il focus sul colore. La parola d’ordine?, ovviamente. Lo sa beneche ha sfoggiato un cambiamento radicale. Alla premiere del suo ultimo film The Pale Blue Eye a Los Angeles, l’attrice ha sfoggiato una lunga chioma rossa. Addio caschetto biondo e messy che per anni ha fatto da firma al suo beauty. Ora, la star del ...

Pensavate che i capelli rossi, in tutte le loro variazioni, fossero fuori moda Mai dire mai. Perché ecco che spunta, l attrice inglese che ha interpretato Mary Austin, il grande amore di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody , che dal look platino collaudato, è stata avvistata in versione redhead.A tagliare la sua chioma in versione ultra sfilata e scalata è stato l hairdresser delle star Adir Abergel (tra le sue clienti famose anche Charlize Theron, Jennifer Lawrence e). Wolf ... Lucy Boynton è diventata rossa (da bionda) ed è irriconoscibile Colpo di testa di Lucy Boynton. L'attrice, alla premiere del suo nuovo film, si è presentata con fiammeggianti ginger hair. In perfetto stile natalizio ...Lucy Diana Miriam Boynton è un’attrice britannica, nata il 17 gennaio 1994 a New York, è alta un metro e sessantacinque centimetri, peso non disponibile ed ha occhi azzurri e capelli biondi. Ha una so ...