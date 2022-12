Luca Onestini accusa Ginevra di aver manipolato Nikita | la confidenza ad Oriana | cosa sta succedendo

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La “coppia” formata daPelizon, probabilmente non si formerà mai. Proprio l’ex tronista, ha confermato, in più di una occasione, di none interesse sentimentale nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip.di, di contro, proprio per non soffrire, pare che stia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.