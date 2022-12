L’Orlando furioso «Il Qatargate ha colpito i simboli più cari | Europa | sinistra | diritti umani»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) «Un filotto diabolico». Ricorre all’immagine del risultato più ambito al gioco del biliardo Andrea Orlando nel fare l’inventario dei danni causati dal: «L’, ladi ispirazione socialista, i». Sono i «» piùalla retorica dem. Non stupisce perciò che l’esponente del Pd, intervenuto a Metropolis sul sito di Repubblica, abbia evidenziato una sincera preoccupazione per quanto quotidianamente trapela dall’inchiesta in corso a Bruxelles. Così Orlando su Repubblica.it «Io ho detto che trovo questa vicenda ripugnante – aveva esordito Orlando -. Sono un garantista ma su questa cosa ho avuto quasi un moto di ira, una fortissima rabbia perché credo colpisca un serie di». E qui, per l’appunto, si torna ...