Lombardia | domani dalle 10 alle 22 consultazione on line M5S per alleanza con Pd

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Si svolgerà1022 lain rete degli iscritti Cinquestelle residenti in Regioneper decidere seprossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dellail Movimento si presenti in coalizione con forze politiche di centro-sinistra e altre forze civiche.

... con il freddo oltralpe ed il caldo sul Mediterraneo; l'Italia, invece, datornerà, poco a ...sul Piemonte fino in pianura con qualche fiocco che potrebbe invadere anche la Bassa. Nella ...... con il freddo oltralpe ed il caldo sul Mediterraneo; l'Italia, invece, datornerà, poco a ...sul Piemonte fino in pianura con qualche fiocco che potrebbe invadere anche la Bassa. ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...L’accordo c’è. E potrebbe essere “un laboratorio” per riprendere quel percorso troncato in estate a livello nazionale. Pd e 5Stelle, come anticipato dal Fatto, hanno chiuso l’intesa per le Regionali i ...