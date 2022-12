LIVE VakifBank Istanbul-Gerdau Minas 3-0 | Mondiale per club volley in DIRETTA | Egonu e compagne fanno 2 su 2 | 22 punti per l’azzurra

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.36 La nostrasi chiude qui, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 19.35 Si chiude dunque con la seconda vittoria su due per ill’ultima gara del girone di questoper. Sono 22 idi Paola. 25-21 Errore di Yonkaira. Ilsi impone 3-0. 24-21 MURO DI DAALDEROP! Tre match-point Vakif. 23-21 La diagonale di. E’ il ventiduesimo punto della stella azzurra in partita. 22-21 Attacco di Gabi da posto 4. 21-21 Errore in ricezione Vakif sul servizio di Daroit. 21-20 Si rifà Daroit. 21-19 Altro errore in attacco del, stavolta con Daroit, +2 Vakif. 20-19 Il punto è del ...

OA Sport vi offre la DIRETTAtestuale di- Gerdau Minas, match valido per la seconda giornata della Pool B del Mondiale per club 2022 di volley femminile.