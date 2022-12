LIVE VakifBank Istanbul-Gerdau Minas 2-0 | Mondiale per club volley in DIRETTA | Egonu chiude il secondo set

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Inizia il terzo set. 18.57 Ilconquista dunque unparziale passato quasi interamente a rincorrere le brasiliane incapaci di dare la spallata decisiva. 26-24 C’E’ IL TOCCO DI KISY! Ilsi porta sul 2-0. Challenge sull’attacco diper un tocco del muro. 25-24non sbaglia,set-point. 24-24 Yonkaira porta ilset ai vantaggi. 24-23 Lungo l’attacco del, set-point Vakif. 23-23 Pallonetto di Yonkaira. 23-22 ANCORA GABI! Vakif davanti. 22-22 Gabi trova le mani del muro da posto 4. 21-22 Daroit trova il mani out del muro. 21-21riporta la situazione in parità. 20-21 Non c’è ...

