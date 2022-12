LIVE VakifBank Istanbul-Gerdau Minas 1-0 | Mondiale per club volley in DIRETTA | brasiliane avanti nel secondo set | 9-13

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-14 Primo tempo di Kudiess. 10-13 Errore al servizio. 9-13 Spara in rete Gabi, contro-break aperto di 4-0. 9-12 La diagonale di Daroit da posto 4, +3. 9-11 Altro errore di Egonu sulla parallela. 9-10 Free-ball concessa dal Vakif e Daroit va a segno con la diagonale. 9-9 La diagonale di Yonkaira. 9-8 Gabi trova il terzo punto consecutivo che vale il sorpasso, parziale aperto di 5-0 Vakif. 8-8 ANCORA GABI! Ed è parità, time out. 7-8 La diagonale di Gabi da posto 4. 6-8 Daroit manda in rete un attacco forzato. 5-8 Ogbogu interrompe il break del. 4-8 Muro di Thaisa, Guidetti chiama time out. 4-7 Egonu va out con la parallela, allungano le. 4-6 Errore in costruzione ...