LIVE VakifBank Istanbul-Gerdau Minas 0-0 | Mondiale per club volley in DIRETTA | si comincia!

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI PARTE! 17.55 In corso la presentazione delle squadre. 17.50 Dieci minuti al primo pallone del match. 17.45 Qualche scatto dai social del: Matchday training @ballworld #ForMore #SK #VoleyBol #Ball #WorldChamps pic.twitter.com/lshfeL6tyc — Vak?fBankSporKulübü (@SK) December 15, 2022 17.40 In corso il riscaldamento delle squadre ad Antalya. 17.35 Seconda uscita in Turchia per la squadra di Paola Egonu che dopo la vittoria dell’esordio affronta la compagine brasiliana. 17.30 Buonasera e benvenuti allatestuale di. LA ...

OA Sport vi offre la DIRETTAtestuale di- Gerdau Minas, match valido per la seconda giornata della Pool B del Mondiale per club 2022 di volley femminile. Il primo pallone del match si ...25 - 17 VINCE! Chiude Karutasu: dominio delle turche. 24 - 17 Ace Bajema!