LIVE VakifBank Istanbul-Gerdau Minas 0-0 | Mondiale per club volley in DIRETTA | +1 brasiliano nel primo set | 12-13

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-13 IL PALLONE E’ DENTRO! Il challenge regala dunque la parità al Vakif. 12-14 Yonkaira trova un nuovo mani out del muro. 12-13 Egonu riesce ad insaccare. 11-13 L’attacco di Thaisa da posto 2. 11-12 Yonkaira trova il mani out del muro. 11-11 Egonu trova le mani del muro. 10-11 Attacco di Daroit. 10-10 C’è il tocco del muro. 9-10tempo di Kudiess. 9-9 Errore al servizio. 8-9 Attacco di Kisy,avanti. 8-8 Muro di Kudiess. 8-7 La diagonale di Oira. 8-6 Egonu è entrata in temperatura. 7-6 Errore al servizio turco. 7-5 ANCORA OGBOGU! +2 Vakif. 6-5 Muro di Ogbogu. 5-5 Errore al servizio Vakif. 5-4tempo di Gunes. 4-4 Daalderop colpisce male e va out. 4-3 La diagonale di ...

OA Sport vi offre la DIRETTA testuale di VakifBank Istanbul - Gerdau Minas, match valido per la seconda giornata della Pool B del Mondiale per club 2022 di volley femminile.