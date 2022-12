OA Sport

OA Sport vi offre la DIRETTAdi- CEZ Karlovarsko, quarta giornata del Pool D di Champions League maschile di volley 2022 - 2023 . Si comincia alle 20.30 a. Buon divertimento!... Salerno e Varese (310), Biella e Firenze (300); da 200 a 300: Arezzo, Campobasso, Siena e Brindisi (290), Cune, Enna, Frosinone e Lecco (280), Bergamo e Reggio Calabria (270), Prato,, Verbano ... LIVE Trento-CEZ Karlovarsko, Champions League volley in DIRETTA: occasione per smaltire subito la delusione del Mondiale > 2023 CEV Champions League in scena per la terza volta in questa stagione alla BLM Group Arena: giovedì 15 dicembre l’impianto in via Fersina a Trento ospiterà il quarto turno della Pool D della fase ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...