LIVE Trento-CEZ Karlovarsko 0-0 | Champions League volley in DIRETTA | 12-4 | dominio dei dolomitici in avvio di match

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PERUGIA-ANKARA DIDALLE 20.00 19-12 Non riesce la difesa a Michieletto. 19-11 Errore vistoso di Weir al servizio. 18-11 Buona finalizzazione di Weir. 18-10 Fallo di rotazione per il. 17-10 Pipe Michieletto!! 16-10 Sbaglia un altro servizio Michieletto. 16-9 Diagonale stretto di Michieletto! 15-9 Muro Weir. 15-8 Diagonale forte di Juhkami. 15-7 Ancora un errore al servizio per i cechi. 14-7 Buon attacco di Ihnat. 14-6 Sbaglia Ihnat in battuta. 13-6 Sasak passa sulle mani del muro. 13-5 Nelli dalla seconda linea! 12-5 Mani-out Ihnat. 12-4 Primo tempo di Podrascinin! 11-4 Muro Lisinacc!! 10-4 Altro errore dei cechi al servizio. 9-4 Mani-out Weir. 9-3 Diagonale stretto di Dzavoronok. 8-3 Dzavoronok punisce con ...