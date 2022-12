LIVE Trento-CEZ Karlovarsko 0-0 | Champions League volley in DIRETTA | 0-0 | si comincia alla BLM Group Arena!

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PERUGIA-ANKARA DIDALLE 20.00 2-0 Michieletto sfonda in mezzo alle mani del muro. 1-0 Primo tempo immediato di Podrascinin.LA PARTITA! 20.27 Il Cezhanno perso la prima partita nel campionato nazionale contro il Liberec lo scorso fine settimana: una motivazione ulteriore per i cechi per provare a vincere la seconda partita nel pool D. 20.23che ha vinto tre partite su tre in questo girone D di: una vittoria regalerebbe all’Itas la qualificazione aritmeticaprossima fase. 20.19 I dolomitici hanno perso un’amara finale del Mondiale per club contro Perugia: l’occasione per rifarsi arriva ...