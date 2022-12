LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 40-55 | Eurolega basket in DIRETTA | la squadra di Messina avanti nel terzo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43-57 Tripla di Petrusev che tiene in vita la. 40-57 Due liberi importanti di Hines. 40-55 Tripla di Bentil dall’angolo. 37-55 Super fadeway di Davies! 37-53 Petrusev alza la parabola e trova due punti alla retina. 35-53 Davies appoggia al ferro il +18. Fallo in attacco di Melli, ilper il capitano milanese. Timeout nella partita. 35-51 BAROOOOOON! TRIPLAAAAAA! 35-48 Arresto e tiro di Luwawu-Cabarrot. Fallo in attacco di Luwawu-Cabarrot. 35-46 Due liberi di Vildoza. 33-46 Lazic firma due punti in penetrazione. 29-46 SUBITO TRIPLA DI MELLI! SI RIPARTE FINISCE IL SECONDO! Ottimo primo tempo per, che si presenta alla pausa lungadi quattordici punti. 29-43 2/3 di Baron dalla ...