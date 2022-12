LIVE Sci alpino | Seconda prova discesa St Moritz in DIRETTA | Goggia con il miglior tempo! L’azzurra impressiona

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VAL GARDENA DALLE 12.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 11.22 Quinta piazza per una positiva Cornelia Huetter. Prende 1.43 dal tempo mostruoso di Sofia. 11.21 Stessa andatura per ladella norvegese Raghnild Mowinckel. Nella parte alta arriva ad avere anche 57 centesimi di vantaggio, ma poi nel finale va dietro di 1.11.davanti a Puchner. 11.20 Nella parte alta Mirjam Puchner sta davanti a, ma nella parte finale perde tanto anche lei.l’austriaca con 1.29 di ritardo. 11.19 Settima la svizzera, lontanissima da! Addirittura 2.10 il ...