LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Razzetti | Ciampi e la 4×50 sl volano in finale! avanzano Ceccon | Cocconcelli | Scalia e Mora

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN3.11: In finale nellastile libero uomini Olanda, Usa, Italia, Giappone, Australia, Brasile, Spagna e Ucraina 3.10: L’Olanda vince la seconda batteria con 1’23?70 precedendo gli Stati Uniti con 1’24?07 e il Brasile. Italia in finale con il terzo crono 3.09: A metà Olanda, Usa e Polonia 3.06: Vince l’Italia la prima batteria dellastile libero uomini con 1’24?13, secondo il Giappone con 1’24?17, terza l’Australia con 1’24?42 3.05: A metà gara Giappone, Italia, Australia 3.04: C’è l’Italia al via nella prima batteria dellamaschile. Non c’è la composizion e ufficiale ma crediamo sia Miressi, Deplano, Frigo e Conte Bonin. Non c’è la ...

...azzurre ai Mondiali di Melbourne - I favoriti gara per gara - I convocati azzurri per Melbourne 2022 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella terza giornata dei Campionati Mondiali diin ...11.51: L'appuntamento per la terza sessione di batterie è per questa notte all'una e ci sarà ancora tanta Italia, domani alle 9.35 terza giornata dedicata a finali e semifinali. Per oggi è tutto, ...