LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Martinenghi sfida Peaty! Ciampi | Razzetti e i velocisti puntano al podio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN9.19: A seguire si assegna il titolo dei 100 stile uomini per una delle gare più attese della manifestazione. Doveva essere Chalmers contro Miressi e Popovici ma si è inserito il rappresentante delle isole Cayman Crooks che ieri ha fatto segnare il miglior tempo sia in batteria che in semifinale. Riuscirà a far saltare il banco? Per gli azzurri oltre al campione in carica Miressi c’è Ceccon che può essere considerato un outsider di lusso 9.17: Si parte con la finale dei 100 stile libero senza azzurre ma con una lista di partenza di altissimollo. Favorita l’australiana McKeown ma può succedere di tutto 9.15: Ci attende una mattinata ricca di emozioni azzurre. C’è un ...

Terzo giorno ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne, in Australia. Dalle ore 9.30 le finali del giorno in Australia, dove sono in corso i Mondiali di nuoto in vasca corta 2022. Nella sessione SEGUI IL LIVE DELLA SESSIONE POMERIDIANA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV I CONVOCATI DELL'ITALIA La diretta testuale di giovedì 15 dicembre dei Mondiali in vasca corta 2022 di nuoto a Melbourne: aggiornamenti live sulla terza giornata CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 3.16: Per il momento è tutto, l'appuntamento è per le 9.30 circa con la terza sessione di finali e semifina