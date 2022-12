LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | brilla Ciampi | fatica Razzetti Dalle 9 35 le finali | Martinenghi sfida Peaty!

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIINLA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 3.16: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 9.30 circa con la terza sessione die semiaidi Melbourne. A più tardi! 3.14: Quattro gli azzurri qualificati per le semi, uno per gara. Nei 50 dorso Silvia Scalia avanti con il 13mo tempo mentre Margherita Panziera non è riuscita ad entrare fra le prime 16. Nei 50 dorso uomini quinto posto e semifinale conquistata per Lorenzo Mora che non ha forzato. Nei 100 misti donne quinto posto per un’ottima Costanza Cocconcelli che oggi proverà a prendersi la finale, così come Thomas Ceccon che ha fatto segnare in ...