LIVE Juventus-Zurigo | Champions League calcio femminile in DIRETTA | alle 18 45 il fischio d’inizio di una partita fondamentale per le bianconere! Montemurro lascia Grosso in panchina

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:23 Joea sorpresain, centrocampista canadese che sempre più sta arrivando alla ribalta, schierando dal 1’ Cernoia. In difesa Sembrandt farà coppia con Salvai, tutto confermato in attacco con il tridente Bonansea/ Girelli/ Beerensteyn. 18:20quella che va in scena stasera: le bianconere sono obbligate a vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione ai quarti di finale per il secondo anno consecutivo!all’Allianz Stadium in programmaore 18.45. 17:47 Ecco le formazioni ufficiali:WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Sembrandt, Salvai, Boattin; ...

In campionato, nonostante la sconfitta casalinga per 2 - 4 nel big match contro la, sono in testa alla classifica a quota 30, con tre lunghezze di vantaggio sulle bianconere. Le austriache ...

18:15 - Squadre già in campo per il riscaldamento, nevica copiosamente a Torino. 18:00 - Ecco lo starting XI della Juventus: (4-3-3) - Peyraud-Magnin, Lenzini, Sembrant, ...