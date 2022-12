LIVE Juventus-Zurigo 5-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | Girelli firma il poker personale e il pokerissimo bianconero

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62? Doppio cambio per Grings: fuori Pilgrim e Rey; dentro Egli e Wos. 61? Rigore perfetto diche calcia a fil di palo sulla sinistra di Friedli. Quattro gol per Cristiana, cinque per una Juve strabordante. 60?!!! QUARTO GOL DELLA SERATA PER LEI!!!Women-5-0! 59? RIGORE PER LA! Beerensteyn imprendibile e c’è subito l’occasione per segnare un altro gol per le bianconere. 58? Azione spettacolare della squadra di Montemurro, con Beerensteyn che con una giocata strepitosa serve Bonansea, palla a rimorchio perche trasforma un rigore in movimento. La Juve dilaga. 57?!!! CHE MERAVIGLIA LA JUVE!!!! ...