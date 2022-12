LIVE Juventus-Zurigo 5-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | bianconere dominanti con i quattro gol di Girelli

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80? Si alza nuovamente la bandierina segnalando la posizione di fuorigioco di Cantore, la Juve aveva un’altra volta campo libero per andare a segnare il sesto gol. 78? Arriva una doppia sostituzione per Montemurro: fuori Pedersen e Beerensteyn, l’MVP di serata con 4 gol segnati; dentro Rosucci e Cantore. 77? Altro cambio per le svizzere: fuori Pinther, dentro Enz. 76? Copertura difensiva che vale un gol per Stierli, Bonfantini salta l’avversaria e mette un pallone interessantissimo per Beerensteyn, anticipata all’ultimo dal difensore. 75?di prima a tagliare il campo per Beerensteyn, fuorigioco dubbio fischiato all’olandese lanciata verso la porta. 74? Pando non ritrova il pallone e regala rimessa laterale alla Juve. 73? Zamanian va al tiro ma il pallone è lento e non scende abbastanza, ...