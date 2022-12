LIVE – Juventus-Zurigo 3-0 | Women’s Champions League 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della fase a gironi di. Le ragazze di Montemurro inseguono i tre punti della speranza. La formazione bianconera non potrà arrivare tra le prime due se non batte loe il Lione vince. Cinque punti per la Juve, due in meno del Lione e cinque dell’Arsenal. Fanalino di coda del girone proprio lo, ancora a secco di punti. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 15 dicembre. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F53-0 (2?, 45? Girelli, 25? Beerensteyn) FINE PRIMO TEMPO 45?- GOOL!!! Girelli batte il rigore con un cucchiaio perfetto: 3-0 44?- Rigore per la ...