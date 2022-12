LIVE – Juventus-Zurigo 1-0 | Women’s Champions League 2022 2023 DIRETTA

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della fase a gironi di. Le ragazze di Montemurro inseguono i tre punti della speranza. La formazione bianconera non potrà arrivare tra le prime due se non batte loe il Lione vince. Cinque punti per la Juve, due in meno del Lione e cinque dell’Arsenal. Fanalino di coda del girone proprio lo, ancora a secco di punti. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 15 dicembre. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (2? Girelli) 2?- GOOL!!! Caruso batte un corner corto, è Girelli col tacco a mettere il pallone in rete: 1-0 1?- Inizio match FISCHIO D’INIZIO SPOSTATO ALLE ...

LIVE Juventus-Zurigo 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: si parte con 45 minuti di ritardo per la fitta nevicata che ha colpito Torino 19:11 - Per il momento non sono arrivate nuove comunicazioni dalla Uefa, il calcio di inizio resta previsto per le 19:30 19:08 - In campo anche le bianconere. 19:07 - Supplemento ...18:59 - Riunione in corso per capire se disputare o meno questo Juventus-Zurigo. 18:50 - Anche Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, presente in tribuna. 18:45 - Addetti al campo per ...