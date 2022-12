(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Caruso serve l’inserimento di Beerensteyn, anticipo in scivolata di Riesen e primod’angolo del match per le piemontesi. 2? Visibilità non perfetta allo Stadium, girano palla in difesa le bianconere. 1? Primo possesso palla per la Juve che prova subito ad impostare la prima manovra offensiva. PRIMO TEMPO 19:29 Inno della UEFA Women’se poi finalmente si! 19:27 Squadre che si apprestano ora a fare il proprio ingresso in campo! Mentre la neve comunque continua a scendere dal cielo di, anche se meno intensa e in questo momento non sembra più attaccarsi al terreno come un’oretta fa. 19:23 Campo che ora si presenta completamente verde dopo lo strepitoso lavoro degli addetti per spalare via la ...

LIVE Juventus-Zurigo 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: si parte con 45 minuti di ritardo per la fitta nevicata che ha colpito Torino 19:11 - Per il momento non sono arrivate nuove comunicazioni dalla Uefa, il calcio di inizio resta previsto per le 19:30 19:08 - In campo anche le bianconere. 19:07 - Supplemento ...18:59 - Riunione in corso per capire se disputare o meno questo Juventus-Zurigo. 18:50 - Anche Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, presente in tribuna. 18:45 - Addetti al campo per ...