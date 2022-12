LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 3-0 | Mondiale per club volley in DIRETTA | le Pantere volano in semifinale!

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VAKIFBANK ISTANBUL-MINAS DALLE 18.00 16:03con questo risultato si qualifica matematicamente alle semifinali e domani si giocherà il primo posto nel girone con l’Eczacibasi. 16:00VOLA IN SEMIFINALEEEE! 25-21 LA CHIUDE HAAK CON UNA DIAGONALE NEI TRE METRI! 24-21 Invasione a rete di Haak. 24-20 ACEEEE DI WOLOSZ! Ci sono 4 match-point per! 23-20 Spallata di Haak da seconda linea! 22-20 Muro di Kasiely su Gray, bisogna soffrire. 22-19 Diagonale potente di Gray da posto quattro. 21-19 Haak pesta la linea dei tre metri, attenzione. 21-18 Mani-out di Tainara da posto due. 21-17 Gran fast di Carol. 21-16 Magia di seconda intenzione di Wolosz. 20-16 Errore in attacco di Gennari. 20-15 ...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella sfida- Dentil del Mondiale per Club femminile 2022 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un ...SEGUI ILDELLA PARTITA PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE STREAMING E TV - La ...LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-PRAIA CLUBE DI VOLLEY DALLE 14.30 LA DIRETTA LIVE DI VAKIFBANK ISTANBUL-MINAS DALLE 18.00 Sarà importante partire subito col piede giusto per la squadra guidata da Andrea ...Leggi su Sky Sport l'articolo Conegliano-Praia Clube, il risultato live dei Mondiali di volley femminile per club ...