LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 0-0 | Mondiale per club volley in DIRETTA | si comincia!

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VAKIFBANK ISTANBUL-MINAS DALLE 18.00 3-2 Lunga la battuta di Carol. 2-2 Brayelin Martinez passa ancora una volta in diagonale. 2-1 Gran spallata di Plummer da posto quattro, subito break per le Pantere. 1-1 Pallonetto millimetrico di Plummer. 0-1 Si parte con un attacco vincente di Brayelin Martinez. 14:31 Ilrisponde con: Brayelin Martinez, Tainara, Jineiry Martinez, Kasiely, Ana Carolina Da Silva, Suelen. 14:30 Questo il sestetto di: Haak, Wolosz, Squarcini, De Kruijf, Robinson, Plummer e De Gennaro. 14:27, in caso di vittoria oggi, sarebbe matematicamente sicura delle semifinali. 14:26 Le formazioni stanno ultimando la fase di riscaldamento, è ormai tutto pronto! 14:23 La ...

