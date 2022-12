L’Italia nell’economia di guerra e di pace Il discorso di Guido Crosetto

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nella Sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato si è tenuta la XIX edizione del premio “Le ragioni della Nuova Politica”, presieduto da Sara Iannone e presentato da Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24, con Rosanna Vaudetti e Camilla Nata. L’incontro è stato introdotto dai saluti dell’Avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, al quale è seguito l’intervento di, ministro della Difesa, dal titolo: “die di”.ha scelto di parlare a braccio, partendo dal nome del premio. “Non so se esiste una ‘nuova’ politica, termine che sento da 40 anni, ma so che esiste la politica con la P maiuscola, come la scrivete voi nel titolo. A che serve la politica? Ad affrontare situazioni complesse. Se la ...