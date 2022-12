L’Italia nel mondo Il programma Tajani analizzato da Coratella Ecfr

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le tre stelle polari delrimangono Europa, alleanza transatlantica e multilateralismo. Questo il kick off di Antonio, ministro degli Esteri, in sede di audizione sulle lineetiche del suo dicastero. Nei 48 minuti di presentazione della politica estera italiana del governo Meloni, il ministroè partito dal confermare, a seguito della conferenza di Parigi indetta dal presidente francese Emmanuel Macron, comerimanga fermamente ancorata a sostenere l’Ucraina lavorando a un tavolo di pace attorno al quale questa possa sedersi come Paese libero e indipendente. Il secondo tema primario, utilizzato dal ministro come un collante cross-tico per affrontare le varie priorità, è la questione migratoria, descritta non come un problema con Francia o ...